L'esterno olandese si mette sul mercato: "Non ho niente contro l'Atalanta, ma voglio continuare a sfidare me stesso. Ho 26 anni e la carriera ha una durata limitata. Mi sento pronto per fare un altro passo in avanti"

Hans Hateboer si vede lontano dall'Atalanta. L'esterno destro classe 1994 è uscito allo scoperto rilasciando un'intervista a Voetbal International, in cui ha parlato chiaro: "Penso che quanto ottenuto dalla squadra in questa stagione sia il massimo possibile - ha spiegato - negli ultimi anni i risultati sono saliti alle stelle e abbiamo raggiunto il punto più alto in assoluto. Quanto meglio si può fare? Non molto, immagino". L'Atalanta lo ha preso dal Groningen all'inizio del 2017 per circa 300.000 euro. Due anni fa, il Valencia bussò forte alla porta dei nerazzurri ma alla fine la trattativa non si concretizzò: "Ero in squadra da appena un anno e mezzo - le parole dell'olandese - ora da tre stagioni e mezzo contribuisco al successo del club. A questo punto penso che dovremmo essere in grado di trovare una soluzione insieme". Nessun rapporto complicato con Gasperini o la dirigenza: "Ho trascorso momenti fantastici qui, con grandi prestazioni e una grande atmosfera. È qualcosa di puramente personale. La voglia di scoprire cose nuove. Voglio continuare a sfidare me stesso. La mia scelta non ha niente a che vedere con l'Atalanta. Se dovessi giocare ancora qui la prossima stagione, saprei tuttavia di essere in un buon club".