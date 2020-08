La Fiorentina va avanti nella trattativa per Javi Martinez. Il centrocampista spagnolo classe 1988 ha dato la sua disponibilità al trasferimento in viola, probabilmente consigliato dall’amico-ex compagno di squadra Frank Ribery. E’ questa la grande novità delle ultime ore dopo i contatti recenti tra il club e il Bayern Monaco. L'affare non è facile soprattutto per una questione economica ma Javi Martinez, che ha un contratto in scadenza nel 2021, preme per cambiare squadra. E la Fiorentina continua a provarci. Il giocatore, in Baviera dal 2012, con i tedeschi ha collezionato 238 presenze con 13 gol. In questa stagione, fin qui, è sceso in campo 24 volte (10 da titolare). C'è anche lui a Lisbona, dove il Bayern si sta giocando la Champions (è rimasto in panchina nell'8-2 al Barcellona).