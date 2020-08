E' atterrato a Ciampino l'esterno spagnolo, che arriva a parametro zero dopo aver terminato il proprio contratto con il Chelsea. Si tratta del primo acquisto per la prossima stagione. Dopo i nove anni al Barcellona e i cinque in Inghilterra, ecco l'avventura in Serie A. Le immagini esclusive

E' arrivato a Roma Pedro, atterrato da poco all'aeroporto di Ciampino. Maglietta nera, pantaloncini corti e mascherina per l'esterno spagnolo che, dopo aver terminato il contratto con il Chelsea, arriva in giallorosso a parametro zero. Si tratta di fatto del primo rinforzo dell'era Dan Friedkin, con quest'ultimo che acquisterà l'intero pacchetto azionario di Pallotta per 591 milioni di euro. Il contratto di Pedro, sbarcato in Italia proprio nel giorno del closing, verrà depositato in Lega a partire dal primo settembre. Il classe 1987, 23 presenze in stagione con i Blues, affronterà la sfida Serie A dopo i novi anni al Barcellona e i cinque in Inghilterra.