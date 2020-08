Prosegue la rivoluzione tecnica all'interno del Barcellona: dopo l'esonero di Quique Setién, la società annuncia la risoluzione del contratto con Eric Abidal, che era da due anni segretario tecnico del club blaugrana. Operazione per Ter Stegen: due mesi e mezzo di stop CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Continua la rivoluzione in casa Barcellona dopo la pesantissima sconfitta contro il Bayern Monaco per 8-2 che è costata l’eliminazione ai quarti di finale di Champions League. Una disfatta che, come annunciato immediatamente dal presidente Bartomeu, avrebbe avuto delle conseguenze sull’intera area tecnica: dopo aver annunciato l’esonero di Quique Setién (scelto Ronald Koeman per sostituirlo), anche Eric Abidal non lavorerà più per il club. Con una nota ufficiale, infatti, la società blaugrana ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto di Abidal, che occupava il ruolo di segretario tecnico del club da due stagioni. Continua dunque l’opera di rinnovamento tecnico all’interno del club fortemente voluta dal presidente Bartomeu e dall’intera giunta direttiva.

Ter Stegen si opera: torna a novembre leggi anche Barça, Setien esonerato: Koeman sarà l'allenatore Barcellona che dovrà fare a meno di Marc-André Ter Stegen almeno fino a novembre. Il 28enne portiere tedesco, punto fermo della formazione blaugrana (46 presenze in stagione tra tutte le competizioni), si è sottoposto a un intervento, perfettamente riuscito, al tendine rotuleo del ginocchio destro che – come si legge nella nota ufficiale pubblicata dal club – lo costringerà a rimanere lontano dai campi di gioco per i prossimi due mesi a mezzo. L’operazione, eseguita dal dottor Ramon Cugat, era già in programma ed è stata anticipata dopo l’eliminazione del Barcellona dalla Champions League, sconfitto clamorosamente per 8-2 dal Bayer Monaco nei quarti di finale della competizione.