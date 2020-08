La Giunta ha deciso: Koeman nuovo allenatore

Sarà Ronald Koeman il nuovo allenatore del Barcellona. E' questa la decisione che trapela dalla Giunta direttiva del club, già domani potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale. Una scelta forte, un allenatore di grande esperienza per ripartire. Al momento è il Ct della nazionale olandese e sta trattando con la sua federazione per avere il via libera. Il suo arrivo è un primo punto della rivoluzione blaugrana: Koeman conosce benissimo il Barcellona, ottenendo grandi successi da giocatore. Adesso si capirà se dalla Giunta direttiva arriveranno altre decisioni anche sui vertici dirigenziali del club. In discussione infatti il Ceo Grau e il Segretario tecnico Abidal.

La carriera di Koeman

Si tratta di un gran ritorno, essendo stato Koeman già calciatore del Barcellona. In blaugrana l'unica, importante esperienza lontano dall'Olanda: 6 anni tra il 1989 e il 1995 con 102 gol in 191 presenze. Con il club spagnolo anche un campionato, una Coppa di Spagna, tre Supercoppe di Spagna, una Coppa Campioni (in cui segnò il gol vittoria contro la Sampdoria in finale) e una Supercoppa europea. Per il resto tante stagioni importanti e altrettanti successi in Olanda, con le maglie di Ajax e PSV. Al Feyenoord, invece, la chiusura di carriera dopo la fine dell'avventura spagnola. Al Barcellona, successivamente, è tornato come collaboratore di van Gaal tra il 1998 e il 2000: prima un anno da assistente con Mourinho e Villas-Boas e poi una stagione da allenatore della squadra B. Successivamente una lunga carriera, con tanti successi ottenuti anche in panchina: tre campionati olandesi (2 all'Ajax e uno al PSV), una Coppa d'Olanda con l'Ajax, due Supercoppe d'Olanda (una all'Ajax e una all'AZ), una Coppa di Spagna con il Valencia e una Supercoppa di Portogallo con il Benfica