Tre rinforzi "fatti in casa" per il Napoli. Dopo aver ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Victor Osimhen dal Lille e con lo sguardo sempre attento alle occasioni offerte dal mercato, la società del presidente Aurelio De Laurentiis ha blindato tre dei suoi giocatori già in rosa, Giovanni Di Lorenzo, Eljif Elmas e Mario Rui, ufficializzando l’accordo per i rinnovi contrattuali fino al 2025. Tripla operazione già impostata nelle settimane scorse ma che adesso è divenuta ufficiale come si legge nella nota pubblicata dal club azzurro: "Il Napoli ufficializza i rinnovi contrattuali di Giovanni Di Lorenzo, Eljif Elmas e Mario Rui fino al 2025".