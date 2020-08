Ancelotti guarda in Italia per rinforzare l'Everton: l'allenatore insiste per Allan e sta facendo un tentativo anche per Florenzi. Contatti con il Watford per Doucouré CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Dopo il 12° posto ottenuto nell'ultimo campionato, l'Everton programma la prossima stagione con Carlo Ancelotti. L'allenatore italiano guarda anche alla Serie A per rinforzare la sua squadra e punta a portare in Inghilterra sia Allan che Alessandro Florenzi. L'interesse per il centrocampista brasiliano dura ormai da tempo, Ancelotti insiste per riaverlo anche all'Everton dopo l'esperienza al Napoli. Ma c'è la concorrenza spietata di Borussia Dortmund e Atletico Madrid, che pure stanno lavorando per prenderlo dal club azzurro. L'Everton, inoltre, sta facendo un tentativo per Alessandro Florenzi, rientrato alla Roma dopo il prestito di sei mesi al Valencia. Sul classe 1991 c'è sempre anche l'Atalanta.