A prima vista potrebbe sembrare un annuncio come tanti altri. Francesco Totti che accoglie nella sua scuderia di calciatori – la CT10 Management – un giovane ragazzino sul quale in molti sono pronti a scommettere: foto di rito e annuncio social compresi. "Siamo felici di presentarvi Mattia Almaviva, giocatore della Roma Under 15. Un grande in bocca al lupo per il futuro dalla famiglia IT Scouting", la nota pubblicata su Instragram. Tutto "quasi" normale: perché il baby talento che ha affidato la procura a Totti è lo stesso ragazzino a cui proprio l'ex numero 10 della Roma consegnò la sua fascia di capitano davanti a un Olimpico pieno nel giorno del suo addio al calcio giocato, il 28 maggio 2017.