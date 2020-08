Gerard Deulofeu e il Milan, ancora una volta le strade potrebbero incrociarsi: "Futuro? L'opzione più probabile è che cambi squadra dopo una stagione brutta - ha spiegato l'esterno offensivo spagnolo a El Transistor, strizzando l'occhio ai rossoneri - Non nego sia un'opzione. Sono stato tremendamente felice lì, ho trascorso sei mesi meravigliosi, dov'è nata mia figlia. Chiaro sia una possibilità. Stiamo cercando di trovare una via d'uscita col Watford". Deulofeu ha giocato nel Milan per sei mesi, dal gennaio 2017 al giugno dello stesso anno (4 gol in 17 partite in Serie A). Poi il Barcellona esercitò il diritto di recompra nei confronti dell'Everton riportando il giocatore nella città catalana. Adesso i rossoneri lo hanno sondato un'altra volta e, in caso di condizioni favorevoli, potrebbe esserci un'accelerata per il suo acquisto.