Ritorno alle origini. Alexandre Pato di nuovo a casa, che per lui vuol dire Internacional di Porto Alegre. Già, l'attaccante brasiliano - che il prossimo 2 settembre compirà 31 anni - ha rescisso il contratto che lo legava al San Paolo fino al 31 dicembre 2022. Adesso, da svincolato, potrà firmare in qualsiasi momento per il club biancorosso, che aveva lasciato nel 2007 per trasferirsi al Milan. E' con l'Internacional che si è consacrato e che ha convinto i rossoneri a sborsare oltre 20 milioni di euro, la cifra più alta mai pagata per un minorenne. Tutto grazie ai suoi gol, come quello segnato nella semifinale del Mondiale per Club vinto dai brasiliani nel 2006.