I due giocatori non rientrano più nel progetto tecnico dei bianconeri, che sono in contatto con i loro agenti per negoziare una buonuscita. Il Fulham si è interessato a Mattia Perin. Non c’è stato riscontro delle voci spagnole che ipotizzavano uno scambio Rugani-Bellerin con l’Arsenal

CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

La Juventus sta lavorando alle risoluzioni del contratto di Sami Khedira e Gonzalo Higuain. Entrambi i calciatori, protagonisti delle ultime stagioni, non rientrano più nei piani del club bianconero. La dirigenza è in contatto con gli agenti dei rispettivi giocatori per negoziare una buonuscita, che non sarà uguale per entrambi, visti i numerosi problemi fisici patiti dal tedesco che non gli hanno permesso di essere a disposizione, mentre Higuain è in buone condizioni.