La Fiorentina vuole rifarsi il look, soprattutto in difesa ma anche sulla fascia destra. Non c'è dunque solo Thiago Silva nella lista degli obiettivi dei viola, che nella giornata di giovedì hanno incontrato Alessandro Lucci, agente fra gli altri pure di Davide Zappacosta. La trattativa per il classe 1992, che dopo il prestito alla Roma è tornato al Chelsea, potrebbe essere impostata sulla base di un prestito. L'ultima stagione non è stata fra le più felici, anzi: in estate il ritorno in Italia, poi subito la rottura del legamento crociato che di fatto lo ha tenuto fuori dal settembre 2019 fino allo scorso giugno. Nel mezzo il lockdown causa coronavirus e appena nove presenze. Tanta quindi la voglia di rivincita, con l'Italia che potrebbe diventare di nuovo realtà.