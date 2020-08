Fiorentina-Thiago Silva, ora il brasiliano aspetta

La viola ha atteso prima di affondare il colpo per il brasiliano, ora però è lo stesso ex Milan a frenare. C'è la finale di Champions, poi il futuro è tutto da scrivere

Trattativa in standby tra la Fiorentina e Thiago Silva. Il centrale brasiliano, al Psg dal 2012, è dall'inizio dell'estate sul taccuino del club di Commisso. Un altro profilo di esperienza garantita, sull'onda felice dell'operazione Ribery, che ha convinto la viola a muoversi concretamente per il classe '84. Senza tuttavia affondare il colpo prima della fine della Champions League. Ora la storia dice che il Psg è in finale, all'alba dei 36 anni Thiago Silva continua a giocare da protagonista e quindi le aspettative di trasferimento potrebbero essere state corrette al rialzo. Ed è lo stesso capitano del Psg ad aver frenato le trattative in corso al termine del 3-0 sul Lipsia in semifinale: "Futuro in Italia? Prima la Champions, poi vediamo". Manca solo l'ultimo step.