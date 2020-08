L'attaccante gioca in Arabia con l'Al-Hilal, ma il club di Berlusconi è pronto ad una super offerta economica per riportarlo in Italia, dove manca dal 2015 CALCIOMERCATO, GLI AGGIORNAMENTI

Sebastian Giovinco di nuovo in Italia. Questo è l'ultimo obiettivo di calciomercato del Monza, che vuole provare il grande colpo per vivere ancora più da protagonista la Serie B che verrà. L'attaccante classe 1987 gioca in Arabia Saudita con l'Al-Hilal ed è impegnato nella volata finale del campionato. La sua squadra infatti si trova al primo posto con sei punti di vantaggio sul l'Al-Nasr secondo, il tutto a quattro giornate dalla fine. Il torneo si chiuderà il 9 settembre, chissà se Giovinco vestirà sempre la stessa maglia. Le intenzioni del Monza sono serie, al di là della categoria. E' pronta una super offerta economica per il giocatore, il cui contratto con l 'Al-Hilal scade il 31 dicembre del 2021. Per lui in stagione sette gol e otto assist in 28 partite.