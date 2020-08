Vincenzo Italiano primo nome per la panchina del Genoa, ma lo Spezia fa muro e non vuole liberare il suo allenatore. In alternativa i rossoblù virerebbero su Maran, favorito rispetto a Carrera e D'Aversa

Il Genoa ancora al lavoro per la scelta del nuovo allenatore, per completare la rivoluzione tecnica iniziata con l'arrivo di Daniele Faggiano nel ruolo di direttore sportivo. Il primo nome per la panchina rossoblù è sempre quello di Vincenzo Italiano, reduce da una fantastica stagione con lo Spezia conclusa con la prima promozione in Serie A del club ligure. I bianconeri, però, fanno muro, anche nella prossima stagione vogliono puntare sull'allenatore che ha guidato la squadra a questo storico traguardo. E Italiano attende un incontro con la società per confrontarsi sul futuro e capire i programmi e le strategie di mercato per la costruzione della squadra per affrontare il prossimo campionato di Serie A.

Volpi: "Italiano resta allo Spezia" approfondimento Serie A, gli allenatori per la stagione 2020-21 "Direttore generale e allenatore", ovvero Angelozzi e Italiano,"hanno un contratto per un'altra stagione e resteranno con noi. Non ho nulla contro il Genoa, anche se da ragazzino ero sampdoriano, ma Italiano è il nostro allenatore. E lo dico chiaro: lo Spezia non è in vendita". Sono le parole di Gabriele Volpi, patron dello Spezia, in un'intervista al Secolo XIX dopo lo storico traguardo della squadra spezzina promossa in serie A.