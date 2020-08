Giornata decisiva per quanto riguarda la panchina del Parma, con l'ex allenatore del Lecce che potrebbe prendere il posto di D'Aversa. Fra quest'ultimo e il club sono emersi dei problemi negli ultimi giorni, quanto basta per portare ad una separazione

Problemi

Da un colpo di scena all'altro dunque. Dall'esonero con il Lecce al possibile inzio di una nuova sfida alla guida del Parma. Il club non avrebbe più notato stimoli ed entusiasmo da parte di D’Aversa, mentre quest'ultimo non avrebbe ricevuto le garanzie che cercava sulla costruzione di una squadra ancora più forte. Questa la spiegazione di un possibile divorzio che, nel caso, avverrà nel modo più naturale possibile. Roberto D'Aversa è arrivato sulla panchina del Parma il 3 dicembre 2016, portando la squadra dalla Serie C alla B tramite i playoff. L'anno seguente una nuova cavalcata vincente, che ha visto il ritorno in Serie A dopo l'incubo del fallimento. Infine due salvezze piuttosto tranquille.