Parma, esonerato D'Aversa: in arrivo Liverani

Finisce l'era D'Aversa a Parma, con il club che - non avendo trovato l'accordo per la risoluzione del contratto - ha esonerato l'allenatore: "Venute meno quella coesione, unità di intenti, sintonia ed entusiasmo reciproco alla base dei successi raggiunti", si legge nel comunicato. A raccoglierne l'eredità sarà Fabio Liverani, che firmerà un biennale con opzione per il terzo anno

Dopo quattro stagioni ricche di soddisfazioni il Parma e Roberto D'Aversa si dicono addio. Il matrimonio, che ha portato alla doppia promozione dalla Serie C alla A oltre che a due salvezze consecutive, termina con un esonero, dal momento che club e allenatore non hanno trovato l'accordo per la risoluzione del contratto: "Nelle ultime settimane sono infatti venute meno quella coesione, unità di intenti, sintonia ed entusiasmo reciproco alla base dei successi raggiunti insieme negli ultimi quattro anni", si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale. Doverosi, comunque, i ringraziamenti: "Nulla potrà cancellare i traguardi indelebili scolpiti nella storia del club anche grazie al fondamentale contributo del Mister e del suo staff, a cui va il ringraziamento della società per quanto realizzato in questi anni e un in bocca al lupo per il proseguimento della carriera". 149 le panchine totali sulla panchina del Parma, 65 le vittorie per una media punti pari a 1,52.