Atalanta, preso dal Barça il classe 2002 Mediero

L'Atalanta guarda al presente ma anche al futuro. I nerazzurri hanno chiuso la trattativa per Anwar Mediero, esterno destro d'attacco classe 2002 in arrivo dal Barcellona U18. L'etiope, che verrà fin da subito messo a disposizione di Gasperini, è arrivato in blaugrana nel 2016 dal Celta Vigo. Una trattativa, quest'ultima, che ha creato non pochi dissapori tra i due club. Mediero, allora appena tredicenne, è rimasto coinvolto nello scandalo relativo alle irregolarità sul tesseramento di minorenni, che portò la Fifa a bloccare il mercato dei catalani.