La Lazio si prepara ad accogliere ufficialmente Pepe Reina. Il portiere spagnolo, rientrato al Milan dopo aver trascorso gli ultimi sei mesi della scorsa stagione in Premier League con l’Aston Villa, ha trovato un accordo con il club biancoceleste per le prossime due stagione. Intesa totale che verrà ratificata dopo le visite mediche che Reina sosterrà nella giornata di mercoledì. Una volta arrivato il via libera dai medici, lo spagnolo ex Napoli firmerà il contratto e raggiungerà i suoi nuovi compagni nel ritiro di Auronzo di Cadore dove la squadra allenata da Simone Inzaghi sta preparando la nuova stagione, quella che la vedrà nuovamente protagonista in Champions League 13 anni dopo l’ultima volta.