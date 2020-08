Messi ha detto al Barça che vuole andare via. LIVE

Il Barça: Messi non può andare via gratis

Secondo quanto riferisce Sport.es, il Barcellona avrebbe già risposto a Messi rispetto alla richiesta di andare via dal club facendo sapere all'argentino che la comunuicazione inviata non ha alcun valore legale. Infatti, sempre secondo il sito catalano, Messi avrebbe potuto far valere la sua decisione ma non oltre il 30 maggio. Tuttavia, dal momento che la stagione e, dunque, i contratti sono stati prolungati per via del COVID, cosa succede con le clausole? Potrebbe avviarsi una battaglia legale