I rossoneri seguono con attenzione l’esterno destro argentino dell’Independiente, soprattutto se uno tra Calabria e Conti dovesse andar via. A sinistra invece piace Iago dell’Augsburg, che però non vorrebbe cederlo adesso

Il Milan è alla ricerca di esterni di difesa: è stato questo l’argomento di discussione con Stefano Castagna, l’intermediario che in giornata è stato ricevuto in sede. Il nome nuovo è quello di Fabricio Bustos dell’Independiente, terzino destro classe 1996. L’eventuale trattativa per lui è però condizionata alla cessione di uno dei calciatori già presenti nel ruolo, Calabria e Conti. Fra gli argomenti, si è discusso anche Iago dell’Augsburg, che gioca a sinistra e piace come alternativa a Theo Hernandez. I tedeschi però sembrano intenzionati a trattenerlo per valorizzare al meglio il brasiliano classe 1997.