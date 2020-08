Il club neopromosso in A scatenato sul mercato. Nuova offerta per l'ex Milan, che adesso deve dare una risposta. Tentativo anche per Kluivert, sebbene la trattativa risulti al momento molto difficile. Intanto è stato trovato un accordo con il Genoa per Lapadula CALCIOMERCATO, GLI AGGIORNAMENTI

Il Benevento è scatenato sul mercato. L'intenzione è quella di mettere a disposizione di Inzaghi una squadra competitiva e con esperienza per affrontare al meglio la Serie A che verrà. In quest'ottica, dopo gli arrivi di Glik e Ionita, il club campano ha fatto una nuova offerta per Giacomo Bonaventura, centrocampista classe 1989. Svincolato, nell'ultima stagione con il Milan ha collezionato 32 presenze e quattro gol. Si attende ora una risposta da parte del giocatore. Ma non è finita qui, perché è stato fatto anche un tentativo per Justin Kluivert, esterno offensivo classe 1999 della Roma (31 partite e sette reti nell'ultima annata). Al momento tuttavia la trattativa sembra difficilissima. L'olandese, figlio d'arte, è arrivato in giallorosso nell'estate del 2018 per 17 milioni di euro dopo gli anni all'Ajax.