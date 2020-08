Il Manchester City si dice interessato alla situazione di Messi in uscita dal Barcellona, ma è convinto che il giocatore non lascerà il Camp Nou. Leo nel frattempo è stato avvistato a cena in un ristorante con Luis Suarez e non vorrebbe incontrare Bartomeu per il tanto atteso colloquio chiarificatore, anche se sarà regolarmente presente al via della nuova stagione

