Sergio Aguero ha rimosso il numero 10 dal profilo del suo account Instagram. E' bastato questo piccolo cambiamento per mandare in fermento i social e soprattutto i tifosi del Manchester City, che sperano che questo sia un indizio per il passaggio di Lionel Messi alla corte di Pep Guardiola. Aguero ha tolto il numero dal profilo social, passando da "kunaguero10" a "kunaguero". Gli oltre 14 milioni di followers hanno ovviamente reso questa modifica in una notizia, legandola ai rumors che vogliono il City in pole position in vista della partenza di Messi da Barcellona.