Il Milan rilancia, aumentata l'offerta per Tonali

Trovato il lieto fine per il capitolo Ibra, si lavora al Milan del futuro. Soprattutto per Sandro Tonali , centrocampista classe 2000 del Brescia che i rossoneri hanno messo nel mirino da settimane. Sulla giovane promessa (35 presenze, 1 gol e 7 assist nell'ultimo campionato) c'è anche l' Inter , finora in vantaggio nella trattativa senza tuttavia aver fatto ancora il passo decisivo. Ma il Milan fa sul serio e rilancia: la dirigenza ha infatti riformulato una nuova, più alta offerta per provare a convincere il club di Cellino . Da cui presto si attendono delle risposte, sia lato rossonero che nerazzurro.

Tonali non sarebbe l'unico rinforzo del momento in casa rossonera. È infatti ai dettagli l'operazione Brahim Diaz, trequartista classe '99 del Real Madrid. La proprietà ha dato il suo assenso all'operazione: Maldini e Massara si sono così mossi concrettamente con la dirigenza dei Blancos, trovando l'intesa di massima. Manca solo l'ultimo ok da parte del giocatore. Il Milan continua a lavorare anche per il ritorno di Tiémoué Bakayoko, centrocampista di proprietà del Chelsea e che aveva giocato in prestito in rossonero nel 2018/19. Passi in avanti con i Blues, attraverso il lavoro degli intermediari: la trattativa prosegue.