Giacomo BONAVENTURA – Estate 2014, ultimo giorno di calciomercato. Il calciatore dell’Atalanta sale in macchina direzione Milano per firmare con i nerazzurri, mentre il Milan aveva chiuso per lo scambio Biabiany-Zaccardo. Affare sfumato per via del mancato superamento delle visite mediche da parte dell’esterno offensivo, con Galliani che a quel punto decise di virare con decisione su Bonaventura convincendolo ad accettare i rossoneri.