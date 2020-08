Il Napoli cerca un esterno d'attacco per essere al completo numericamente nel ruolo. Durante un incontro a Castel di Sangro con Federico Pastorello, agente di Alex Meret, si è discusso anche di un altro assistito del procuratore, cioè Antonio Candreva. Il giocatore, in uscita dall'Inter, si valuterà come opzione per il ruolo, anche per le sue caratteristiche, più vicine a quelle di resistenza di José Callejon, che ha salutato gli azzurri dopo sette stagioni. Per quanto riguarda Meret, il Napoli l'ha confermato in rosa, ma se dovesse arrivare un'offerta seria sarà valutata. Il giocatore vuole più spazio, le parti si riaggiorneranno tra un paio di settimane.