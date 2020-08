Il centrocampista spagnolo ringrazia i nerazzurri su Twitter: il suo contratto è in scadenza e non è stato trovato l'accordo per il rinnovo. Ora lo cercano Parma e Genoa, sullo sfondo anche un grande ritorno alla Fiorentina

Da martedì Borja Valero non sarà più un giocatore dell' Inter . Il contratto del classe '85 scade il 31 agosto e non verrà rinnovato. L'addio è stato confermato anche dallo stesso centrocampista, che nella mattinata di sabato ha salutato il mondo nerazzurro sui social: " È stato un onore indossare questi colori . Grazie di tutto Inter". Mancato l'accordo sul rinnovo, lo spagnolo lascerà la squadra a parametro zero.

I numeri in nerazzurro

leggi anche

Kolarov verso l'Inter, vicina l'intesa con la Roma

Si chiude dunque dopo tre stagioni l'avventura di Borja Valero a Milano. Voluto da Spalletti, che, forte di cinque brillanti anni alla Fiorentina, gli affida subito la cabina di regia. In pochi mesi però Borja perderà il posto a vantaggio di Brozovic e verrà relegato a un ruolo di secondo piano in campionato, con più spazio nelle gare europee. L'arrivo di Conte l'estate scorsa sembrava poterlo tagliare ulteriormente fuori dal progetto. Invece l'ex Villarreal saprà conquistarsi uno spazio importante, venendo spesso esaltato dall'allenatore per un atteggamento sempre rispettoso e un impegno esemplare. Chiuderà con 25 presenze e 3 gol la sua stagione più prolifica in nerazzurro (100+5 in totale). Non basterà tuttavia per la riconferma.

Futuro: 3 squadre di A in corsa

Da settembre Borja Valero, a quasi 36 anni, cercherà la sua prossima squadra. Genoa e Parma hanno già manifestato grande interesse per un profilo di esperienza internazionale come quello dello spagnolo. Ma non è nemmeno da escludere un suggestivo ritorno in viola: il giocatore è sempre rimasto molto legato a Firenze (dove ha collezionato 212 presenze e 17 reti tra 2012 e 2017), il club di Commisso ci pensa.