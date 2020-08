La carriera del giovanissimo attaccante gambiano, arrivato in Italia nel 2016 a bordo di un barcone e in gol contro l'Inter a San Siro, si arricchisce di un nuovo capitolo ancora a tinte rossoblù: il Bologna ufficializza il rinnovo fino al 2024

Un baby talento finito sotto la luce dei riflettori dopo il gol all’Inter a San Siro (5 luglio), il suo primo in Serie A, che regalò al Bologna il successo contro i nerazzurri, che ora la società rossoblù ha definitivamente blindato per le prossime 4 stagioni. Musa Juwara, attaccante classe 2001, ha infatti prolungato il contratto con il Bologna, società che lo ha acquistato dal Chievo Verona nel luglio 2019: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Musa Juwara per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2024”, si legge nella nota ufficiale pubblicata dal club.

Che storia Juwara! approfondimento Dallo sbarco al gol all'Inter: ecco chi è Juwara 7 presenze in Serie A, quasi tutti spezzoni di partite (148 minuti in totale in campo), e una in Coppa Italia: questi i numeri della stagione 2019/2020 di Musa Juwara, uno che è riuscito a conquistare le attenzioni di tutto il calcio italiano (e non solo) grazie alla rete contro l’Inter, la sua prima in Serie A. "Un sogno", come ammesso dallo stesso attaccante gambiano. Arrivato in Italia, a Messina, il 10 giugno 2016 a bordo di un barcone carico di migranti dopo aver attraversato il Mediterraneo e cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'Avigliano, squadra della provincia di Potenza.