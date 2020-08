Milan vicinissimo a Diaz: trattativa ai dettagli

I rossoneri hanno da tempo l’intesa col Real Madrid, ora si stanno risolvendo gli ultimi dettagli. In arrivo Tonali, si continua a lavorare anche per Bakayoko. Più complicata invece la trattativa per Soumaré del Lille

Giorni molto intensi per il mercato in entrata del Milan. Dopo la conferma di Ibrahimovic e l’arrivo imminente di Tonali, anche la trattativa per Brahim Diaz si avvia alla conclusione. C’è già da giorni l’intesa con il Real Madrid per il trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore degli spagnoli. Si stanno limando anche gli ultimi dettagli prima dell’arrivo del giocatore in Italia. In ogni caso, l’acquisto di Tonali non esclude il possibile arrivo di Bakayoko per cui si continua a lavorare.