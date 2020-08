L'accordo era stato raggiunto da giorni, ora è stato ufficializzato. Ciro Immobile sarà un giocatore della Lazio per altre cinque stagioni. Il club biancoceleste ha ufficializzzato il prolungamento fino al 2025 del contratto dell'attaccante, in scadenza nel 2023. La notizia è stata data da Stefano De Martino, direttore della comunicazione del club, ai microfoni di Lazio Style Channel: "Ciro Immobile si è legato alla Lazio a vita per altri cinque anni: è una scelta professionale, di cuore e familiare . Con questo atto, la Lazio sottolinea la volontà di cementare quanto svolto nell’ultima stagione per poi migliorare ulteriormente la rosa, tema del quale daremo aggiornamenti nei prossimi giorni".

A Immobile, autore nella stagione 2019/20 di 39 reti con la maglia della Lazio, di cui 36 determinanti per vincere la Scarpa d'Oro ed eguagliare il record di Gonzalo Higuain in Serie A, sarà garantito un ingaggio da 4 milioni a stagione (più bonus). Con la firma fino al 2025, l'attaccante "ha optato per la Lazio a vita" per dirla con le parole del club. "È un professionista - aggiunge De Martino - che vuole sempre migliorarsi e vorrà di certo alzare l’asticella in merito ai suoi obiettivi personali". A partire dalla prossima stagione, che vedrà la Lazio nuovamente impegnata nella fase a gironi di Champions League a 13 anni dall'ultima volta. Immobile avvierà l'annata con un contratto quinquennale in tasca e la voglia di migliorare il suo fatturato in biancoceleste, oggi fermo a 125 gol in 178 partite ufficiali.