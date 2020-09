Trovato l'accordo con il Real Madrid sulla base di un prestito secco: scambi di documenti in corso, con l'esterno classe '99 che arriverà in Italia nei prossimi giorni per svolgere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con il Milan CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Dopo aver ufficializzato il rinnovo di Ibra e trovato l'accordo con il Brescia per l'arrivo di Sandro Tonali, il Milan ha di fatto chiuso il terzo acquisto di questo calciomercato: è praticamente fatta per l'arrivo in rossonero di Brahim Diaz. Le parti stanno sistemando in queste ore gli ultimi dettagli, ma l'accordo per il trasferimento dell'esterno classe '99 del Real Madrid al Milan è stato ormai trovato. Il calciatore arriverà in prestito secco, per un'operazione che dovrebbe risolversi ufficialmente nelle prossime ore. Un eventuale riscatto da parte del Milan verrà valutato più avanti, visti anche gli ottimi rapporti tra il club rossonero e il Real Madrid. Gli scambi dei documenti sono in corso, con il calciatore pronto a partire per Milano, dove nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche di rito e firmerà il suo nuovo contratto con il Milan.