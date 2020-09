L'Atalanta ha richiesto il portiere del Napoli, anche se al momento le pretese del club azzurro sono state ritenute troppo elevate dai dirigenti nerazzurri. Passi avanti invece per Romero, per il quale si ragiona con la Juventus per trovare la formula giusta e chiudere la trattativa

L' Atalanta si appresta a vivere la seconda stagione consecutiva di Champions League e il calciomercato dei nerazzurri sta entrando sempre più nel vivo, con l'obiettivo di regalare a Gasperini una formazione all'altezza del doppio impegno. Per quanto riguarda la questione portiere, l' infortunio subito da Gollini nel finale dell'ultimo campionato (lesione subtotale del legamento crociato del ginocchio e rientro previsto per ottobre) ha costretto l'Atalanta a correre ai ripari e cercare sul mercato un estremo difensore: perso ormai Perin, sempre più vicino a ritornare al Genoa, i dirigenti nerazzurri hanno richiesto Alex Meret al Napoli. I primi contatti tra le parti sono stati però negativi, con la richiesta fatta dal club azzurro che è stata ritenuta troppo elevata dall'Atalanta.

Contatti in corso con la Juventus per Romero

approfondimento

Chi è Anwar Mediero: la storia del nuovo acquisto dell'Atalanta

Intanto l'Atalanta continua a guardare al proprio reparto difensivo e ha fatto ulteriori passi avanti per portare in nerazzurro Cristian Romero. Il difensore argentino di proprietà della Juventus, 60 presenze e 3 gol nelle ultime due stagioni al Genoa, viene valutato dal club bianconero 20-25 milioni di euro e le parti stanno discutendo su una possibile formula che possa accontentare tutti. L'idea che sta prendendo maggiormente quota in queste ore è quella di un prestito (annuale o biennale) con diritto di riscatto, che si trasfomerebbe automaticamente in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Tra tante trattative ancora in corso, ce n'è una che si è conclusa positivamente per l'Atalanta: nelle prossime ore, infatti, firmerà il proprio contratto con il club nerazzurro il 18enne Anwar Mediero, acquistato dal Barcellona.