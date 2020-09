Il talentuoso centrocampista centrale serbo arriva dal Manchester City in prestito con diritto di riscatto: mancino dalla grande personalità, nell'ultima stagione ha giocato in prestito nel Nac Breda, Serie B olandese

Un acquisto a sorpresa per il nuovo Verona. La società gialloblù, infatti, ha chiuso per il promettente centrocampista serbo (classe 2001) Ivan Ilic, cartellino di proprietà del Manchester City ma nell’ultima stagione in prestito al Nac Breda, Serie B olandese. Operazione importante quella condotta dalla dirigenza del Verona, che ha piazzato un colpo di livello: Iliic, che arriva in prestito con diritto di riscatto, andrà infatti a rinforzare il centrocampo del Verona che non avrà più Sofyan Amrabat, trasferitosi alla Fiorentina. Juric, che aspettava un nuovo acquisto in quella zona del campo, potrà contare così su un profilo giovane e talentuoso. Ilic che è arrivato a Verona nella mattinata di mercoledì e ha subito sostenuto le visite mediche con il suo nuovo club.