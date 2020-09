La posizione di Messi

Il giocatore ha inviato un Burofax al Barcellona per esercitare l'opzione prevista dal contratto di liberarsi entro 10 giorni dalla fine della stagione a parametro zero per la stagione 2019-2020. Messi non si sente più un giocatore del Barcellona. Il padre Jorge proverà a negoziare un'uscita amichevole dal club per evitare un eventuale citazione da parte dei blaugrana davanti a un giudice del lavoro che sarebbe chiamato a decidere quanto il club acquirente dovrà pagare al Barcellona in caso di 'tesseramento' del giocatore