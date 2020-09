De Laurentiis: "Non rifiuterò più super offerte"

Parla il presidente del Napoli: "Da ora in poi, se arriveranno offerte importanti, cederemo tutti i nostri giocatori. Ho sbagliato a non vendere Koulibaly per 110 milioni in Premier. Allan rimase per tutelare Ancelotti, non so se abbia già firmato con l'Everton. Sokratis? Vedremo. Osimhen è giovane e già maturo" CALCIOMERCATO, GLI AGGIORNAMENTI

Mentre il Napoli di Gattuso si allena a Castel di Sangro, la società azzurra lavora sul mercato ed è impegnatissima anche sul fronte uscite. È fatta per il trasferimento di Allan all'Everton, mentre è da definire il futuro di Koulibaly. Ne ha parlato Aurelio De Laurentiis: "D'ora in poi, quando arriveranno delle offerte importanti, noi cederemo tutti i giocatori, anche se sono con noi da un anno – le parole del presidente azzurro a Radio Kiss Kiss Napoli – Ho capito che in questo paese, che non garantisce nulla, e in Europa, che è un disfacimento totale, bisogna vivere alla giornata. Ci richiedono questo, noi faremo le nostre guerre e cercheremo di vincere sempre. Quando mi hanno offerto 110 milioni di sterline ho sbagliato a non vendere Koulibaly in Premier. Allan? Fu una mia protezione verso Ancelotti, era il mese di gennaio e io ero a Parigi, mi arrivò una proposta tramite l'agente. Gli dissi che dovevano chiamare i signori del PSG, poi non si fece vivo più nessuno. Chiamai io Al-Khelaifi, gli chiesi se gli interessava veramente e mi disse che era da vedere, ma non ha mai parlato di 60 milioni, ma forse di 40-45. Non so se è fatta per il suo trasferimento all'Everton, dovete chiedere a Giuntoli e Chievelli. Io verificherò solo che le carte sono a posto, non so se abbiano già firmato".

"Sokratis? Vediamo. Osimhen già maturo" leggi anche Napoli, il mercato ruota intorno a Koulibaly Per la difesa piace Sokratis dell'Arsenal: "Ci stiamo lavorando, vediamo. Il mercato in uscita è tutta una risata, nel mondo del calcio sembra di parlare con persone che sembrano semplici ricattatori. Ormai ci ho fatto il callo, quando parlano faccio anche finta di prestarmi al gioco e con gli occhi accenno quasi un consenso". Osimhen, invece, è l'acquisto più costoso della storia azzurra: "Ha tutte le qualità, ma ne ha una importante: è giovanissimo, è un 21enne che ha perso i genitori alla tenerissima età. È cresciuto in un paese complicato, c'è un bellissimo racconto sulla Nigeria e lì sembra di tornare al medioevo. Il ragazzo ha sofferto tanto e sa cos'è la dignità, è già maturo".