"Con Radja siamo rimasti che ci saremmo rivisti il prima possibile". Sono parole importanti quelle pronunciate dall’allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco ai microfoni di Sky Sport in merito al futuro di Nainggolan, lo scorso anno in prestito in Sardegna ma di proprietà dell’Inter. "Se con Nainggolan ci siamo detti arrivederci? Io non entro nel merito economico nelle trattative, ma posso dire che con Radja abbiamo davvero un ottimo rapporto, un buon feeling generale. Lui è bravo a essere leader in campo, è davvero importante e me ne sono reso conto il secondo anno quando non l’ho avuto alla Roma”, ha proseguito l’allenatore rossoblù. "Mercato chiuso con Sottil, Zappa e Fazio? Aspettiamo di prenderli prima, ma sono tra i nomi che stiamo cercando. Poi ci sono trattative più o meno facili e i tempi si allungano, ma manca ancora un mese alla chiusura del calciomercato. Io vorrei avere i giocatori il prima possibile a disposizione, ma so che non sarà così perciò bisogna lavorare bene con quelli che abbiamo".