Diaz nella sede del Milan: oggi la firma. VIDEO

Per Brahim Diaz è il giorno della firma. L'attaccante classe 1999 si trasferisce in prestito dal Real Madrid al Milan e, nelle prime ore di questa mattina, si è recato nella sede del club rossonero per sottoscrivere il contratto. Quella di giovedì è stata la sua prima giornata italiana, in cui ha svolto le visite mediche. Oggi la firma sul contratto per formalizzare l'accordo per il suo trasferimento al Milan, in attesa dell'ufficialità della società rossonera.