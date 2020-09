Cagliari, in chiusura la trattativa per Fazio

È vicina alla chiusura la trattativa per il trasferimento di Federico Fazio al Cagliari . I rossoblù hanno già trovato l'accordo definitivo con la Roma : operazione da 2.5 milioni più 500 mila euro di bonus per il cartellino del difensore argentino classe 1987. Per arrivare alla chiusura definiva manca soltanto l'ok del giocatore, che deve ancora accettare il trasferimento. Ma Federico Fazio è sempre più vicino al Cagliari, con Eusebio Di Francesco pronto ad accogliere un difensore d'esperienza già allenato nella sua esperienza alla Roma.

Le altre operazioni

La società rossoblù è molto attiva sul mercato. Non solo Fazio, il Cagliari punta a tenere anche Nainggolan. "È un sardo acquisito, penso che vorrebbe continuare così ma dipende dall'Inter", le parole del direttore sportivo Carta. Un primo incontro con i nerazzurri c'è già stato, quindi la trattativa per la permanenza del centrocampista belga è iniziata. Dopo l'arrivo di Marin, il Cagliari sta lavorando anche per chiudere per Sottil della Fiorentina e Luvumbo del Primero de Agosto (attaccante classe 2002). Nel frattempo è fatta per Zappa del Pescara, mentre con il Napoli si tratta per Ounas. Infine potrebbe sfumare Czyborra dell'Atalanta, su cui si è inserito il Genoa.