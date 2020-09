Niente Italia, Adil Rami alla fine ricomincerà dal Portogallo. E più precisamente dal Boavista, che ne ha ufficializzato l'arrivo attraverso i propri canali social. Il difensore classe 1985 ha firmato un contratto biennale. Dopo le sette presenze in Turchia nella scorsa stagione con il Fernerbahçe e dopo non essere mai sceso in campo in Russia con il Sochi (dove si era trasferito a febbraio) a causa del coronavirus, il francese è dunque pronto per una nuova sfida. Campione del Mondo con la Francia nel 2018 (anche se non è mai sceso in campo), Rami in bacheca ha anche l'Europa League vinta nel 2016 con il Siviglia. E' stato vicinissimo al ritorno in Italia, dove ha già giocato con il Milan nella stagione 2014/15, ma l'affare che lo avrebbe dovuto portare alla Reggina è saltato proprio quando sembrava sul punto di concretizzarsi.