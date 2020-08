12/20 ©Getty

Nell'agosto del 2019 si trasferisce in Turchia, al Fenerbahçe, con cui colleziona una presenza in campionato e sei nella Coppa nazionale. Poi, nel febbraio del 2020, vola in Russia, al Sochi, ma a maggio 2020 - in pieno caos per l'emergenza coronavirus - rescinde il contratto per via del mancato pagamento di alcuni stipendi.