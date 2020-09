Atalanta, ufficiale Romero: prestito biennale

È ufficiale il trasferimento di Cristian Romero all' Atalanta , che ha quindi chiuso un importante trattativa per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Gian Piero Gasperini. Il centrale classe 1998, dopo le due stagioni vissute al Genoa, era rientrato alla Juventus e ora si trasferisce in nerazzurro con la formula del prestito biennale. L'Atalanta dovrà versare immediatamente 2 milioni nelle casse della Juventus, più altri 2 milioni di bonus qualora venissero raggiunti alcuni obiettivi sportivi. Inoltre, il club nerazzurro avrà la possibilità di esercitare un diritto d'opzione per 16 milioni di euro per acquistare il calciatore a titolo definitivo.

Il comunicato

leggi anche

L'Atalanta chiude per Romero: prestito biennale

Questo l'annuncio pubblicato dalla Juventus sul proprio sito ufficiale, con tutti i dettagli dell'operazione: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Atalanta B.C. S.p.A. per la cessione a titolo temporaneo biennale, fino al 30 giugno 2022, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Romero per un corrispettivo di € 2 milioni pagabile interamente nel corso di questo esercizio. Il corrispettivo pattuito potrà essere aumentato, nel corso delle due stagioni sportive, per una cifra di € 2 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per l’Atalanta B.C. S.p.A. di esercitare un diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del medesimo calciatore a fronte di un corrispettivo di 16 milioni, pagabili in tre esercizi".