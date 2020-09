Da Genova a Bergamo, via Torino. Cristian Romero è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Atalanta: accordo totale con la Juventus, club che ne detiene il cartellino (ma dove il difensore non ha mai debuttato), le due società stanno ultimando lo scambio di documenti necessario per formalizzare l'operazione. Romero si trasferirà in nerazzurro con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto: è inoltre previsto un obbligo determinato dal numero di presenze e dagli obiettivi europei eventualmente centrati dall'Atalanta. Una procedura che ha portato la Juventus a prolungare di un altro anno il contratto dell'argentino classe '98, dunque fino al 2025. In tutto, il costo complessivo dell'operazione sarà tra i 23 e i 25 milioni di euro: circa un paio in meno di quanto i bianconeri pagarono il Genoa per Romero l'estate scorsa (salvo poi lasciarlo in prestito ai rossoblù per un'altra stagione).