Dopo gli acquisti di Rodriguez, Linetty e Vojvoda, la società granata chiude un'operazione in uscita: è fatta per il passaggio di Ola Aina al Fulham. Il calciatore si trasferirà in prestito oneroso a 2.5 milioni di euro, più un diritto di riscatto in favore degli inglesi fissato a 12: le parti si stanno scambiando i documenti in queste ore

Una delle squadre più attive in questo strano calciomercato estivo è sicuramente il Torino: non solo il cambio di allenatore per i granata che hanno affidato la panchina a Marco Giampaolo, ma società che ha già chiuso ufficialmente gli acquisti di Ricardo Rodriguez, Karol Linetty e Mergim Vojvoda. Per rinforzare ulteriormente la squadra, la dirigenza granata deve però inevitabilmente passare per qualche cessione e nella giornata di domenica ha concluso il trasferimento di Ola Aina al Fulham: le due società stanno scambiando i documenti in queste ore e manca ormai soltanto la firma sui contratti per l'esito positivo della trattativa.