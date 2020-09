Il difensore biancoceleste, dal ritiro della Nazionale ad Amsterdam, mette in dubbio il prolungamento del suo contratto: "Ho sempre portato rispetto alla società e credo di meritarlo anche io. Se l'atteggiamento continuerà a essere questo, il rinnovo potrebbe non rientrare più nei miei pensieri"

La Lazio e Francesco Acerbi , un binomio vincente che ha portato i biancocelesti a ottimi risultati nelle ultime due stagioni: una Coppa Italia e una Supercoppa conquistate, prima del quarto posto nell'ultimo campionato e la qualificazione in Champions League dopo 13 anni di assenza. Il difensore ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023 , ma le parti dovrebbero comunque incontrarsi per un prolungamento. Proprio su questo tema rischia di incrinarsi il rapporto tra la Lazio e Acerbi.

"Se questo è l'atteggiamento della società..."

E' lo stesso Acerbi a chiarire la situazione ai microfoni di Rai Sport e lo fa direttamente dal ritiro della Nazionale ad Amsterdam: "Ho letto cose non vere, sia sull'offerta ricevuta che sulle cifre. Le cose si fanno nelle sedi opportune, non sui giornali. Credo di aver portato sempre rispetto alla società, e mi aspetto un minimo di rispetto anche io o che almeno se ne parli nelle sedi opportune. Mi ha dato fastidio e se è questo l'atteggiamento che hanno e andranno avanti così, forse il rinnovo non sarà più nella mia testa". Parole forti da parte di uno dei giocatori più rappresentativi della Lazio: dopo essere rientrato dagli impegni con la Nazionale, la società potrebbe incontrare il calciatore per cercare di chiarire la situazione e proseguire insieme, anche oltre la scadenza dell'attuale contratto.