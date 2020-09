Telenovela finalmente conclusa, al termine di un lungo braccio di ferro la Lazio ha raggiunto l’accordo con il Fenerbahce per vestire di biancoceleste Vedat Muriqi . Sarà dunque l’attaccante kosovaro classe 1994 il nuovo attaccante a disposizione di Simone Inzaghi per la prossima stagione, con la società del presidente Lotito che ha così accontentato le richieste di rinforzi arrivate dall’allenatore nei giorni scorsi. L’accordo tra la Lazio e il club turco è stato raggiunto sulla base di circa 17/18 milioni più bonus , con la fumata bianca che è arrivata nella tarda serata di sabato 5 settembre. Dopo la grande delusione per il mancato arrivo di David Silva (trasferitosi poi alla Real Sociedad), la Lazio non si fa dunque sfuggire Muriqi, individuato da settimane come il profilo giusto per rinforzare l’attacco.

Chi è Muriqi, nuovo rinforzo per l'attacco di Inzaghi

Fisico importante (194 cm) e fiuto del gol, 17 quelli realizzati nell’ultima stagione col Fenerbahce tra tutte le competizioni, ma anche tanto lavoro sporco a favore della squadra e assist (7 l’ultima annata) serviti ai compagni: sono queste le caratteristiche principali di Vedat Muriqi, attaccante albanese naturalizzato kosovaro che la Lazio ha scelto per rinforzare il suo attacco in vista della prossima stagione. Un passato tra mille difficoltà dove ha vissuto anche il terrore della guerra che lo costretto da bambino, insieme alla famiglia, a scappare dal Kosovo per trovare riparo in Albania. Con il pallone sogno da inseguire. Prima in Kosovo, poi in Albania, poi la svolta in Turchia e la definitiva consacrazione con la maglia del Fenerbahce che gli ha aperto le porte della Serie A. Dove ora lo aspetta Inzaghi per la sua Lazio.