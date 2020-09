Fiorentina al lavoro per il ritorno di Borja Valero

Possibile il ritorno di Borja Valero, ora svincolato dopo la fine dell’esperienza all’Inter. Il suo agente è in arrivo in Italia per studiare la situazione, il club sta valutando questa possibilità e lo spagnolo ha messo in stand-by il Verona e ha già declinato l’offerta del Genoa. Per chiudere i viola dovrebbero chiudere una cessione in quel reparto per liberargli un posto, visto che hanno preso anche Bonaventura.