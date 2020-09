Nuovo tentativo del club catalano non andato per ora a buon fine per l'attaccante nerazzurro: i suoi agenti presto a Milano per incontrare l'Inter e iniziare ad affrontare il tema rinnovo. Vidal vicino alla risoluzione: atteso in settimana l'arrivo in Italia

Da Kolarov a Lautaro Martinez, passando per Arturo Vidal: settimana importante quella appena iniziata per il mercato nerazzurro. Dopo la firma di Handanovic sul prolungamento contrattuale fino al 2022, i discorsi di mercato di casa Inter si intrecciano sempre più con le strategie del Barcellona. La società blaugrana nei giorni scorsi ha fatto un nuovo tentativo per capire la fattibilità dell’operazione Lautaro Martinez: per il momento però tutto è bloccato dai paletti imposti dalla Liga, che non permette ai club in determinate situazioni economiche (e il Barça è uno di questi) un certo tipo di investimenti senza prima le adeguate cessioni. E, al momento, il Barcellona non ha venduto nessuno e dunque non ha ricavato abbastanza denaro per poter sferrare un nuovo assalto all’argentino dell’Inter. Che adesso, potrebbe rinnovare con i nerazzurri: gli agenti di Lautaro Martinez sono infatti attesi a Milano dove incontreranno i dirigenti dell’Inter per iniziare ad affrontare – sempre se non dovesse riaprirsi prima il discorso cessione al Barcellona – il tema relativo al rinnovo. Il club blaugrana, viste le difficoltà per arrivare all’attaccante argentino, sta insistendo per Depay e sta tentando di convincere il Lione inserendo Umtiti nell’operazione.