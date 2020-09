Il giorno in cui l'Inter si raduna ad Appiano Gentile è anche quello dell'arrivo a Milano di Aleksandar Kolarov. L'esterno serbo classe 1985, arrivato dalla Roma, è atterrato in città con un volo privato per iniziare la sua nuova avventura nerazzurra. Lunedì 7 settembre si dedicherà alla prima parte delle visite mediche, che verranno poi completate nella giornata di martedì. Successivamente si procederà con la firma sul contratto e, ovviamente, con gli annunci ufficiali da parte dei club. Conte potrà quindi avere immediatamente a disposizione un rinforzo di qualità ed esperienza per la fascia sinistra oltre che nei tre difensori.