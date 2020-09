Per la nuova Roma di Friedkin è e sarà un calciomercato intenso, che dipenderà molto dalla situazione di Edin Dzeko. Sull'attaccante bosniaco c'è la Juventus, motivo per cui la punta è tornata al centro delle trattative dopo l'intesse mostrato in passato dall'Inter: "E' il nostro capitano e lo sarà fin quando lo vorrà". Taglia corto sul tema il Ceo del club giallorosso Guido Fienga in occasione del premio 'Calabrese,' che gli è stato consegnato a Soriano nel Cimino. In queste settimane sta ricoprendo anche una carica diversa dalla sua, quella di direttore sportivo: "Sto facendo un lavoro che non è il mio e non sentirete da me frasi da conoscitore di calcio. Io aiuto la società nelle trattative e a far quadrare i conti - ha continuato - ritengo che la Roma abbia un allenatore forte e una squadra forte, dobbiamo sistemare alcune aree in cui siamo più scoperti. Stiamo facendo un grande sforzo, dallo scorso anno, nel mantenere i giocatori che si sono distinti come i più bravi della stagione e non dar via esattamente quelli. Colpi? Noi già li abbiamo nella nostra squadra quelli forti e, se dovesse arrivare qualcuno, sarà per migliorarci".